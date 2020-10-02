Kerim için Kartal da devrede

Göztepe'nin Altınordu'dan renklerine bağlamak istediği 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı için bir rakip daha çıktı. Başkan Mehmet Sepil'in, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la bonservis pazarlığı yaptığı Alıcı için Beşiktaş da devreye girdi. Altınordu, Kerim için 2 milyon lira bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay talep ediyor. Yönetim, Konya ve Antalya'nın da istediği Kerim'in sarı-kırmızılı ekibe imza atması için pazarlıklarını sürdürüyor.