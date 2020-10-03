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Haberler Göztepe Başakşehir 0 - 0 Göztepe I Maç sonucu

0 - 0 I Maç sonucu

Medipol , 'in 4. haftasında ile karşılaştı. Maç golsüz beraberlikle sona erdi.

Başakşehir 0 - 0 Göztepe I Maç sonucu

03.10.2020, 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020,18:01

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 karşılaşma berabere bitti.

Bu sonuçla beraber turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ilk puanını aldı ve 4 hafta sonunda 1 puan topladı. İzmir ekibi ise yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6 puana yükseldi.

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