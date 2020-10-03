Başakşehir 0 - 0 Göztepe I Maç sonucu

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 karşılaşma berabere bitti.

Bu sonuçla beraber turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ilk puanını aldı ve 4 hafta sonunda 1 puan topladı. İzmir ekibi ise yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6 puana yükseldi.