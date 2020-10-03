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Haberler Göztepe Bertolacci gündemde

Bertolacci gündemde

Bertolacci gündemde
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Göztepe transferde durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı bulunan yeni transfer Nwobodo'nun yerine takviye için takviye yapmak için harekete geçti. Yönetim, İtalya Serie A ekibi Sampdoria'dan ayrılan İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci ile temasa geçti. Bonservisi elinde olan futbolcunun maliyetini araştıran yönetim, 29 yaşındaki yıldızın menajeri ile irtibata geçti. Avrupa'dan talipleri olan futbolcunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı ancak henüz maddi şartların oluşmadığı öğrenildi. İtalya Milli Takımı'nda 5 kez forma giyen Bertolacci kariyerinde Lecce, Roma, Genoa ve Milan gibi güçlü ekiplerde forma giydi.

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