Göz-Göz zor virajda

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, bugün son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadaleyi beINSports 1 canlı olarak ekranlara getirecek. Lige Denizli galibiyeti ile başlayan ve son iki maçını berabere tamamlayan Göz- Göz, üç maçını da kaybederek son sıraya demir atan güçlü İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan yeni transfer Nwobodo'nun dışında eksik bulunmuyor. Yeni transfer Guilherme'nin ise kadroda yer alması bekleniyor. Ev sahibi Başakşehir'de ise kırmızı kart cezalısı İrfan Kahveci ile sakatlığı olan Azubuike forma giymeyecek.