Göztepe tam gaz

Süper Lig'de transfer sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapan Göztepe, bir yıldızı daha renklerine bağladı. Son olarak Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme'yle anlaşma sağlayan Göz-Göz, Altınordu'dan Kerim Alıcı ile dün 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile pazarlıklarını sürdüren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 23 yaşındaki başarılı sağ bekin transferini bitirdi.

BONSERVİSİ 1 MİLYON 750 BİN LİRA

Yönetimin, Kerim için Altınordu'ya 1 milyon 750 bin lira bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Altınordu, 2 milyon lira bedelden 250 bin lira indirim yaparken, bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Adı Beşiktaş dahil birçok kulüple anılan Kerim'in Altınordu'da beraber yetiştiği ikiz kardeşi Barış, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olup ardından Belçika'da Westerlo'ya kiralık verilmişti.



11 OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLADI

SON olarak Kerim Alıcı'yı bünyesine katan Göz-Göz, transferde tam 11 ismi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, daha önce Kocaeli'den Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan İrfan, Gorica'dan Ndiaye, Aris'ten Ideye, Ujpest'ten Burekovic ve Nwobodo, Atromitos'tan Megyeri, Erzgebirge Aue'den Mihojevic ve Guilherme'yle sözleşme imzalamıştı.

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