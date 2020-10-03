Süper Lig'de transfer sezonunda kadrosuna önemli takviyeler yapan Göztepe, bir yıldızı daha renklerine bağladı. Son olarak Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme'yle anlaşma sağlayan Göz-Göz, Altınordu'dan Kerim Alıcı ile dün 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile pazarlıklarını sürdüren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 23 yaşındaki başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
BONSERVİSİ 1 MİLYON 750 BİN LİRA
Yönetimin, Kerim için Altınordu'ya 1 milyon 750 bin lira bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Altınordu, 2 milyon lira bedelden 250 bin lira indirim yaparken, bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Adı Beşiktaş dahil birçok kulüple anılan Kerim'in Altınordu'da beraber yetiştiği ikiz kardeşi Barış, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olup ardından Belçika'da Westerlo'ya kiralık verilmişti.
11 OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLADI
SON olarak Kerim Alıcı'yı bünyesine katan Göz-Göz, transferde tam 11 ismi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, daha önce Kocaeli'den Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan İrfan, Gorica'dan Ndiaye, Aris'ten Ideye, Ujpest'ten Burekovic ve Nwobodo, Atromitos'tan Megyeri, Erzgebirge Aue'den Mihojevic ve Guilherme'yle sözleşme imzalamıştı.
BURAK HAKERLER
Göztepe tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.