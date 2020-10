Göz- Göz idare etti

SÜPER Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olan Göztepe İstanbul'dan 1 puanla döndü: Karşılaşmaya her iki ekip de tutuk başladı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Ponhck'un uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can topa sahip oldu. 32'de Aleksic'in soldan kornerinde Ponck'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 33'te Visca'nın soldan kale önüne yerden ortasında Demba Ba topa vuramadı. Mete'nin vuruşunda Soner'e de çarpan top kaleci İrfan Can'ı da geçti. Çizgi önünde Atınç müdahale ederek mutlak golü önledi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



YANKAYA PENALTIYI VERMEDİ

İKİNCİ yarıda Başakşehir hızlı başladı. 53'te Caicara'nın pasında sağ çaprazdan kaleyi Visca yokladı. Top yan ağlarda kaldı. 56'da sağdan bindirme yapan Crivelli'nin ortasında arka direkte Mete istediği vuruşu yapamadı. 58'de Murat'ın pasında sağdan ceza alanına giren Tripic, Mete'nin müdahalesiyle kendini yerde buldu. Penaltı itirazlarına rağmen hakem Özgür Yankaya pozisyona 'devam' dedi. 90+2'de Guilherme'nin getirdiği topu önüne alan Efe Binici'nin vuruşunda savunmaya da çarpan topa Mert sahip oldu. Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşik-likle sona erdi.



PALUT'TAN İSTİKRAR

GÖZTEPE Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir karşısında da istikrarı seçti. Genç teknik adam zorlu deplasmanda ilk üç haftada Denizli, Yeni Malatya ve son oynanan G.Antep FK maçının onbiriyle sahaya çıktı. Kalede yine genç eldiven İrfan Can'a şans veren Palut, ileri uçta yine Antep ekibine karşı bir gol atan Ideye'yi görevlendirdi. Kadroda yeni transferlerden sadece İrfan Can ve Ideye görev yaparken, diğer 9 futbolcu ise geçen sezondan takımda kalan oyuncular oldu. Sarı-kırmızılıların son transferi Guilherme'de yedekler arasında yer alırken yenilerden kaleci Megyeri, Burekovic, Mihojevic, Burak ve Cherif de ilk kulübede forma şansı bekledi.



GUİLHERME SAHNE ALDI

Trabzonspor'la sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı ekibe kiralık olarak katılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme dün ilk kez sahne aldı. Maça yedek başlayan 29 yaşındaki futbolcu takımla çok fazla antrenmana katılmamasına rağmen ikinci 45 dakikada oyuna girdi. Mossoro'nun yerine oyuna giren Sambacı, performansıyla alkış aldı.



İKİ YILDIZ SAKATLANDI

Başakşehir maçının ikinci yarısında Göztepe'de iki oyuncu sakatlandı. Mücadalenin ikinci yarısında önce Tripic bir pozisyonda sakatlanarak değişiklik isterken bir süre sonra da golcü Brown Ideye, oyuna devam edemedi. İki futbolcunun da sakatlıklarının ciddiyeti çekilecek MR sonuçlarına göre belli olacak.