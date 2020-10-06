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Göztepeli Kerim'in hevesi kursağında kaldı

Altınordu'dan 1 milyon 750 bin TL karşılığında 'ye olan sağ bek Kerim Alıcı'nın hevesi kursağında kaldı. Alıcı, transferin son gününde Beypiliç Boluspor'a kiralanıp yeniden alt lige döndü.

Göztepeli Kerim'in hevesi kursağında kaldı

06.10.2020, 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020,12:36

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan 1 milyon 750 bin TL karşılığında Göztepe'ye transfer olan sağ bek Kerim Alıcı'nın hevesi kursağında kaldı.

Sarı-kırmızılılara 4 gün önce imza atıp Süper Lig hayalleri kuran 23 yaşındaki oyuncu, transferin son gününde Beypiliç Boluspor'a kiralanıp yeniden alt lige döndü. İzmir'de 2014 yılından bu yana profesyonel futbolculuk yaşamını sürdüren Kerim 4 gün arayla hem 2 kulüp hem de şehir değiştirirken Göztepe formasını yalnız imza töreninde fotoğraf çektirmek için giydi.

Göztepe teknik ekibinin yıl boyunca Kerim'in gelişimini yakından takip edeceği bildirildi. Göztepe'de bu sezon maçlarda şans verilmeyip satış listesine konulan Senegalli sağ bek Lamine Gassama'nın elde çıkarılamadığı, oyuncunun hiçbir kulüple görüşmediği bildirildi. Gassama'nın takımda kalmasıyla mevcut kadrosunda 3 sağ bek bulunan yönetimin Kerim'i oynaması için Bolu'ya kiralamak zorunda kaldığı vurgulandı. Kerim için sezon başı Beşiktaş da devreye girmiş, Altınordu yönetimiyle anlaşma sağlayan Göz-Göz oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

DHA

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