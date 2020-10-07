Hayalleri yıkıldı

Göztepe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer ettiği Kerim Alıcı'nın Süper Lig'de forma giyme hayalleri suya düştü. Sarı-kırmızılılara 4 gün önce imza atıp Süper Lig hayalleri kuran 23 yaşındaki oyuncu, transferin son gününde Beypiliç Boluspor'a kiralanıp yeniden alt lige döndü. İzmir'de 2014 yılından bu yana profesyonel futbolculuk yaşamını sürdüren Kerim 4 gün arayla hem 2 kulüp, hem de şehir değiştirirken Göztepe formasını yalnızca imza töreninde fotoğraf çektirmek için giydi.

KADRODA 3 SAĞ BEK OLDU

Göztepe'de bu sezon maçlarda şans verilmeyip satış listesine konulan Senegalli sağ bek Lamine Gassama'nın elden çıkarılamadığı, oyuncunun hiçbir kulüple görüşmediği bildirildi. Gassama'nın takımda kalmasıyla mevcut kadrosunda Murat Paluli ile birlikte üç sağ bek bulunan yönetimin Kerim'i oynaması için Bolu'ya kiralamak zorunda kaldığı vurgulandı. Göztepe teknik ekibinin yıl boyunca Kerim'in gelişimini yakından takip edeceği bildirildi.



SARI-KIRMIZILILARIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

YAZ transfer sezonu biterken Göztepe, kadrosuna yaptığı 11 takviye ile çehresini değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, kaleye iki, savunmaya üç, orta alana dört ve geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı ileri uca da iki takviye yaparak gücüne güç kattı. Sarıkırmızılılar, 12 futbolcuyla da yollarını ayırarak kadroda dengeyi sağladı. Kaleye İrfan Can (Adanaspor) ve Balasz Megyeri (Atromitos)'yi transfer eden yönetim savunmaya Kerim Alıcı (Altınordu), Dzenan Burekovic (Ujpest), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), orta alana Kubilay Sönmez (Hatayspor), Guilherme (Alvarenga), Obinna Nwobodo (Ujpest), Burak Süleyman (Kocaelispor) ve ileri uca da Brown Ideye (Aris) ve Cherif Ndiaye (Gorica)'yi transfer etti.