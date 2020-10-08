Göz-Göz değişecek

Süper Lig'de ilk 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, milli ara sonrası oynayacağı Fenerbahçe maçına odaklanırken teknik direktör İlhan Palut kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılıların son üç maçını berabere tamamlaması sebebiyle kadroda yeniliğe gitmeyi hedefleyen Palut'un Macar kaleci Balazs Megyeri'yi 11'e hazırladığı ve İzmir'de kritik maçta ilk kez sahaya süreceği konuşuluyor. İrfan Can'ı yedek soyunduracak Palut'un ayrıca defansta da değişiklik düşündüğü ve Bosna Hersekli sol bek Dzenan Burekovic'e de şans tanımayı düşündüğü gelen haberler arasında.

BERKAN EMİR YEDEĞE

25 yaşındaki oyuncunun şans bulması halinde Berkan Emir'in yedeğe çekileceği konuşuluyor. Göz Göz'de ayrıca orta sahadaki bir değişikliğe de kesin gözle bakılıyor. Gelir gelmez ayağının tozuyla Başakşehir maçında 45 dakika süre alan Guilherme'nin de F.Bahçe maçının 11'inde yer alması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncunun takıma monte edilmesiyle birlikte Mossoro kulübeye çekilecek.



SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER

GÖZTEPE'YE sakat futbolcularından müjdeli haberler geldi. Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle ilk 4 haftada 1 dakika bile süre alamayan Napoleoni'nin takımla çalışmalara katıldığı, sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo'nun ise düz koşulara başladığı belirtildi. Özellikle Napoleoni'nin milli aranın ardından takıma döneceği ve Fenerbahçe maçında kadroda yer alacağı ifade edildi. Ujpest takımından gelen Nwobodo'nun ise bu haftayı koşularla tamamlayıp gelecek hafta takıma dahil olacağı bildirildi.