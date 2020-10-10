Göz-Göz değirmeni

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, Süper Lig'de geçirdiği 3 sezon boyunca gerçekleştirdiği futbolcu sirkülasyonuyla dikkat çekti. Türkiye'nin devler arenasında dördüncü sezonuna 11 yeni takviye ile giren Göz- Göz, 11 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e çıktığı 2017-2018 sezonundan bu yana ise 7 transfer dönemi geçirirken bu süreçte toplam 58 transfer yaparken, 64 futbolcu ile vedalaşarak istikrarı bir türlü koruyamadı.

KADROYU YENİLEDİ

Sarı-kırmızılılar, 2017- 2018 sezonunda 21, 2018- 2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise yaz ve kış transfer dönemlerinde 13'er takviye yaptı. Göz-Göz bu sezon İrfan Can (Adana), Balasz Megyeri (Atromitos), Kerim Alıcı (Altınordu), Dzenan Burekovic (Ujpest), Kubilay Sönmez (Hatayspor), Guilherme (Alavarenga), Obinna Nwobodo (Ujpest), Brown Ideye (Aris), Cherif Ndiaye (Gorica), Burak Süleyman (Kocaeli), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue)'i renklerine bağlamıştı.



YILDIZLAR AYRILDI

Sarı-kırmızılılar, sezon başında 3 yıldır takım kaptanlığı yapan kaleci Beto Pimparel'in yanı sıra orta sahada forma giyen Serdar Gürler ve Andre Castro gibi önemli yıldızlarıyla da vedalaştı. Sözleşmeleri sona eren futbolcularla yeniden anlaşmayan yönetim, kontratları devam eden Leo ve Celso Borges'in yaptığı tek taraflı fesihlerle de şok yaşadı.



BROWN IDEYE TEK GOL ATTI

GÖZTEPE'NİN takımdan ayrılan Cameron Jerome'un yerine transfer ettiği golcü Brown Ideye ilk 4 haftada banko forma giyerken performansı henüz istenen düzeye ulaşamadı. Nijeryalı deneyimli futbolcu G.Antep FK ile oynanan ve 2-2 eşitlikle sona eren maçta 1 kez ağları havalandırdı. Teknik heyet performansını artırmak için futbolcuyla özel olarak ilgileniyor.

BURAK HAKERLER