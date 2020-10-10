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Haberler Göztepe Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

'de maçı hazırlıkları

Son dakika... 'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü 'yi konuk edecek , müsabakanın hazırlıkları sürdürdü. Göztepe, yarın saat 16.30'da 'nde Menemenspor ile yapacağı müsabakayla hazırlıklarına devam edecek.

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

10.10.2020, 15:09

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluk çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte milli takımlarda bulunan Lamine Gassama ile İrfan Can Eğribayat'ın katılmadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Kubilay Sönmez ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı idman yaptı.

Göztepe, yarın saat 16.30'da Adnan Süvari Tesisleri'nde Menemenspor ile yapacağı müsabakayla hazırlıklarına devam edecek.

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