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Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıkları sürdürdü. Göztepe, yarın saat 16.30'da Adnan Süvari Tesisleri'nde Menemenspor ile yapacağı müsabakayla hazırlıklarına devam edecek.

10.10.2020, 15:09