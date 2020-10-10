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Haberler Göztepe Sarı-kırmızılılarda Alpaslan telaşı

Sarı-kırmızılılarda Alpaslan telaşı

Yönetim, sezon sonunda boşa çıkacak yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda Alpaslan telaşı
Giriş Tarihi: 10.10.2020

YAZ transfer döneminin en çok aranılan yerli yıldızlarından biri olan Alpaslan Öztürk için Göztepe yönetimi düğmeye bastı. İki sezon önce 1. Lig ekibi Elazığ'dan gelen ve performansıyla son dönemde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesine giren 27 yaşındaki savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERECEK
GÖZTEPE yönetimi, teklifler sonrası sarı-kırmızılı ekipte kalacağını açıklayan Alpaslan'ı kaptırmamak için hamle yapacak. Başarılı savunmacının menajeri ile bir araya gelecek olan kurmaylar, en az iki yıllık daha kontrat önerecek. Alpaslan Öztürk'ün yıllık ücretinde de iyileştirme planlayan İzmir ekibi devre arasına kadar bu hamlesini gerçekleştirmeyi planlıyor.

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