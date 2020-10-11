Göz - Göz kendini aştı

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonunda iyi bir giriş yaparak ilk 4 haftayı yenilgisiz geçerken golcü kimliğine büründü. Ligde ilk 4 haftada 8 gol atarak 5 puan toplayan Göz-Göz, 11 golü bulunan lider Alanya'nın ardından Karagümrük (8) ile birlikte en golcü takım oldu. Sarı-kırmızılılar, sekiz gollük performansıyla son dokuz yılın en verimli sezonunu yaşadı.

EN İYİ PERFORMANSI OLDU

GEÇTİĞİMİZ sezonlarda büyük ölçüde gol sorunu yaşayan sarı kırmızılı İzmir ekibi, 1. Lig'de yine ilk 4 haftada 8 gol kaydettiği 2011-2012 sezonundan bu yana en golcü takım olarak dikkat çekti. Bu tablo dördüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'deki en iyi performansı oldu. Ligi 6. sırada bitirdiği 2017-2018 sezonunda ilk 4 maçta 7 gol atan Göz- Göz, 2018-2019'da 2 gol kaydederken, geçen sezon ise gol atma başarısını gösterememişti. Sarı-kırmızılılar, yine 2016-2017'de 1. Lig'de 7 gol, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da İkinci Lig'de 6 kez fileleri havalandırmıştı.



KARA KARTAL'IN GÖZÜ ATINÇ'TA

GÖZTEPE'NİN bu sezon Süper Lig'de yeniden vitrine çıkardığı stoper Atınç Nukan, Beşiktaş'ın radarına girdi. 27 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takip ettirdiği öğrenildi. Göztepe'de Alpaslan ile birlikte forma giyen, hırsı ve mücadelesiyle takımın en iyilerinden biri olan Atınç için siyahbeyazlı ekibin devre arasında hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş altyapısından yetişen futbolcu bir sezon Dardanel'de, iki sezon Almanya ekibi Leipzig'de kiralık olarak forma giydikten sonra sarı-kırmızılı takıma bonservisiyle transfer olmuştu.



HERKES GOLCÜ

Göztepe ilk 4 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kadrodaki futbolcular gol yükünü sırtladı. Sarı-kırmızılı ekipte 7 farklı oyuncu ilk 4 haftada sahneye çıkarak fileleri havalandırdı. Savunmada forma giyen stoperler Atınç ve Alpaslan 1'er gol atarken, en çok katkı ise orta alandan geldi. Halil'in iki golle katkı koyduğu orta saha oyuncularından Soner, Mossoro ve Tripic de birer gol atma başarısını gösterdi. Göztepe'nin yeni transferi golcü Brown Ideye ise bir kez gol sevinci yaşadı.

BURAK HAKERLER