Göz-Göz’de yerli rüzgarı

SÜPER Lig'de dördüncü sezonun geçiren Göztepe, yerli oyunculara verdiği fırsatla gündeme oturdu. Sarıkırmızılı yönetim, yeni sezonda takımı gençleştirip, yeniden teknik patron İlhan Palut'la yola devam etme kararı aldı. Süper Lig'de yerli teknik adamların görev yaptığı Göz- Göz, şampiyon adayı Fenerbahçe ile birlikte ligde ilk 4 haftada Türk futbolcuların en çok süre aldığı takım olarak dikkat çekti. İzmir temsilcisinde ligde geride kalan ilk 4 haftalık periyotta tam 10 yerli futbolcu sarı-kırmızılı formayı terletti.

YERLİLERE DAHA ÇOK SÜRE

BUNA karşılık Göztepe teknik heyeti 8 yabancı oyuncuya karşılaşmalarda şans tanıdı. Fenerbahçe'de ise bu rakam 10 Türk futbolcuya karşılık 11 yabancı oyuncu oldu. İlk 4 karşılaşmada sarı-kırmızılı İzmir ekibinde kalede İrfan Can, savunmada Murat Paluli, Atınç, Alpaslan, Berkan, orta alanda Soner, Halil, Yalçın 11'de forma giyerken, Efe ve Kubilay da sonradan oyuna girerek sahne aldı. Göztepe'de yerli oyuncular 2 bin 870 dakika, yabancılar ise bin 90 dakika oynadı.



AYDOĞDU ÇIKIŞA GEÇTİ

Geçen sezondan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Soner, bu yıl da Başakşehir'den kiralanırken performansıyla onbirin değişilmezi oldu. Soner, 4 haftada 1 gol atarken, 2 golün de asistini yaparak kazanılan 5 puana önemli bir katkı koydu.



EN GOLCÜ AKBUNAR

Göztepe'nin altyapısından yetişen ve en uzun süre takımda yer alan futbolcu olan Halil Akbunar takımın en golcüsü konumunda. İlk 4 haftada 2 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu İlhan Palut'un en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.



GÖZTEPE'DEN İYİ PROVA

Göztepe, lige verilen milli arada 1. Lig ekibi Menemenspor ile dün oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazanmayı başardı. Menemen karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılılar, yeni transferler Guilherme, Dzenan Burekovic ve Cherif Ndiaye'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda da İzmir ekibi önünde üstün oynayan Göz- Göz, Poko'nun attığı golle skoru 4-0'a getirerek maçı farklı kazanmayı bildi.

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