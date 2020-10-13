  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

, maçının hazırlıklarına devam etti

'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü 'yi konuk edecek , karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

AA

13.10.2020, 14:56

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, önceki gün Menemenspor ile oynanan hazırlık maçında uzun süre forma giyen oyuncular kuvvet koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu, takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, antrenmandan önce dün hayatını kaybeden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak'ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA