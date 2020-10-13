Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, önceki gün Menemenspor ile oynanan hazırlık maçında uzun süre forma giyen oyuncular kuvvet koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu, takımdan ayrı çalıştı.



Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, antrenmandan önce dün hayatını kaybeden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak'ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.