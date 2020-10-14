Bu efsane unutulmaz

ÖNCEKİ gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Göztepe'nin ve Türk futbolunun efsane futbolcu ve teknik adamlarından Nevzat Güzelırmak'ın kariyeri başarılarla doluydu. Oyun stili, tek top oynama alışkanlığı sebebiyle devrin idarecilerinden David Franko'nun taktığı "İngiliz" lakabıyla anılan Güzelırmak, 1960-1975 yılları arasında 15 yıl aralıksız olarak Göztepe forması giydi. Sarı-kırmızılı ekibin dışında hiç bir takımda forma giymeyen gelen transfer tekliflerini de reddeden Güzelırmak, 1962-1968 yılları arasında 18 kez A Milli, Ordu Milli ve Genç Milli Takım olmak üzere toplamda 40 kez ayyıldızlı formayı sırtında taşıdı. 78 yaşında vefat eden Güzelırmak, Milli formayı 25 kereden daha fazla giydiği için de futbol federasyonu tarafından gümüş madalya ile onurlandırıldı. Güzelırmak ayrıca son maçlarda terhis olmasına rağmen Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonu olan kadroda yer aldı.

KUPALARA ABONEYDİ

GÖZTEPE forması ile Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda da yarı final oynayan efsane kadroda yer alan Nevzat Güzelırmak, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları'nı da havaya kaldırmayı başardı.



GÜZELIRMAK'I UĞURLADIK

NEVZAT Güzelırmak dün son yolculuğuna uğurlandı. Göztepe Kulübü'nde pandemi nedeniyle tören düzenlenmedi. Işıkkent Mezarlığı'nda Göztepe yönetiminin yanı sıra iş, spor ve siyaset dünyasından az sayıda ismin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından naaşı toprağa verildi.





MAÇLARDA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU YAPILACAK

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, vefat eden Nevzat Güzelırmak için taziye mesajı yayınlarken, bu hafta oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli. com 2 ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Güzelırmak'ın vefatı üzerine başta Göztehe olmak üzere Altay, Karşıyaka, Altınordu, Menemenspor, Adana Demirspor, Konyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in yanı sıra bir çok kulüp resmi hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.



FUTBOLCULAR UNUTMADI

GÖZTEPELİ futbolcular, yaşamını yitiren Nevzat Güzelırmak'ı unutmadı. F.Bahçe maçının hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılar idmana Güzelırmak'ın Göztepe formalı posteriyle çıktı. Güzelırmak, teknik direktör olarak da görev yaptı. Göztepe'nin efsanesi, Göztepe, Altay, Bolu, Denizli, Afyon, Konya, Bursa, Karşıyaka, Kayseri, Sarıyer, Aydınspor, Adana Demirspor ve Kuşadasıspor'u çalıştırdı.