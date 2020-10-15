Göztepe’nin planı hazır

Süper Lig'de pazar günü evinde şampiyon adayı Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, güçlü rakibi karşısındaki planını hazırladı. Sarı-kırmızılılar, 18 transfer yaparak önemli yıldızları kadrosuna kazandıran güçlü rakibi karşısında savunma kozunu kullanacak. İleri uçta forma giyen formda oyuncu Samatta'yı stoper Alpaslan kilitleyecek olan futbolcu orta alanda da Ozan Tufan, Sosa ve Gustavo'yu Soner, Yalçın ve Atınç ile marke edecek olan Palut rakibin pas trafiğini durduracak.

BAŞAKŞEHİR TAKTİĞİ

Başakşehir deplasmanından beraberlikle döndüğü gibi önce savunmayı düşünecek olan Palut, kanatlardan Tripic ve Halil'in atakları ve ileri uçta Ideye ile gol arayacak. İlk 4 haftada 11'de değişiklik yapmayan Palut bu kez 1 değişiklik yapacak. Mossoro'yu yedeğe çekecek başarılı hoca, Guilherme ile başlayacak.



İNDİRİME GİTMEDİ KULÜBEYE KAPANDI

SÜPER Lig ekibi Göztepe'de 11 yeni transferin takıma katılmasıyla rotasyonda bu sezon forma giyemeyen Senegalli futbolcu Lamine Gassama ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle oluşan maddi kriz sonrası bütün kulüpler bütçe kısıtlamasına giderek kemer sıkarken, Gassama'nın kulübün yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmediği öğrenildi. Göztepe'den yıllık 750 bin Euro alan Senegalli sağ bek sezon öncesi yönetime ret cevabı verirken, kendisine kulüp araması tebliğ edildi. İlk 4 hafta 11'de yer alamayan isim, yedek kulübesine mahkum oldu.



MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

Süper Lig'de pazar günü Göztepe ile F.Bahçe arasındaki randevuyu Atilal Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı. Haftanın diğer hakemleri şöyle: Cumartesi: 13.30 Ç.Rize-A.Gücü: Abdulkadir Bitigen, 16.00 Kayseri- Sivas: H.Umut Meler, 16.00 Konyaspor-Malatyaspor: Turgut Doman, 19.00 Trabzonspor-M.Başakşehir: Bahattin Şimşek, Pazar: 13.30 A.Hatay-Erzurum: Halis Özkahya, 16.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler, 16.00 Karagümrük -Kasımpaşa: Erkan Özdamar, Pazartesi: 20.00 Galatasaray-A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu, 20.00 Gençlerbirliği-Y. Denizlispor: Mert Güzenge.



ÇEKİLİŞLE BİLET DAĞITILACAK

Göztepe, TFF'nin locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından localarda rezerve edilmemiş biletleri, çekilişle eski kombine bilet sahiplerine vereceğini duyurdu. Açıklamada, "Tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartı ile loca bölümünde rezerve edilmemiş koltukların yapılacak çekiliş ile taraftarlarımıza hediye edilmesi kararı alınmıştır. Bu kararla 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlarımız bilgilerini bize göndererek çekilişe katılma hakkı kazanacak. Yapılacak çekilişin ardından 45 şanslı taraftarımıza ulaşılarak müsabaka biletleri Passolig hesaplarına yüklenecektir" denildi.

BURAK HAKERLER