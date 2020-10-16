Fenerbahçe’ye yine geçit yok

Süper Lig'in namağlup ekibi Göztepe, milli aranın ardından gözünü Fenerbahçe ile oynayacağı maça çevirdi. Bu sezon Avrupa Kupaları şansını zorlayacak olan Göztepe, İstanbul ekibini yine evine eli boş göndermek istiyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce İzmir'de 3 kez ağırladığı rakibine hiç geçit vermedi. 18 takviye yaparak şampiyon adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'den çekinmeyen Göz-Göz, bundan önce rakibiyle oynadığı 3 maçtan 2 beraberlik, bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda 2017- 2018'de F.Bahçe ile 2-2 berabere kalmış, 2018-2019'da rakibini evine 1-0'lık yenilgiyle göndermişti. Geçen sezon ise 2-2 biten maçta Kanarya'yı elinden kaçıran Göz-Göz, rakibine sürpriz hazırlıyor.



BERKAN'A ASLAN KANCASI

Göztepe'nin başarılı sol beki Berkan Emir, Süper Lig'in iddialı ekibi G.Saray'ın radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in izlettirdiği öğrenildi. Terim'in özel takibe aldığı Berkan Emir için Galatasaray'ın devre arasında sarı-kırmızılı yönetimin kapısını çalacağı öğrenildi.



TEK EKSİK NAPOLEONİ

Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi sakatlıkları bulunan Tripic ve Ideye ile Nwobodo iyileşerek takıma dönerken İtalşerek yan oyuncusu Napoleoni'nin sakatlığı devam ediyor. Napoleoni'nin Fenerbahçe karşısında da kadroda yer almaması beklenmiyor.

PALUT'UN SİGORTASI ATINÇ NUKAN

Göztepe'nin Fenerbahçe ile pazar günü oynayacağı maçta stoper Atınç Nukan'a büyük iş düşecek. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon formayı Titi'den kaparak 11'in değişilmez ismi olan Atınç, Kanarya'nın forveti Samatta'ya geçit vermeyecek. Atınç, duran toplarda da ileri çıkarak gol arayacak.

BURAK HAKERLER