Kaleciler çözecek

Süper Lig'de gözler ligin iddialı ekibi Göztepe ve en büyük şampiyon adayı Fenerbahçe arasında yarın İzmir'de oynanacak olan maça çevrildi. Ligin iki namağlup ekibinin karşılaşmasında maçın kaderini file bekçileri belirleyecek. Göztepe'nin file bekçisi İrfan ile 8 puan toplayan F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay'ın performansları belirleyici olacak.

KALEYİ GOLE KAPATTI

İrfan Can kalesinde şimdiye kadar 4 gol gördü. Geçen sezondan bu yana kaleyi koruyan Altay da yediği 2 golle kalesinde en az gol gören eldivenler arasında yer alıyor.

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