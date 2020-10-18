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Haberler Göztepe Göztepe - Fenerbaça maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

- Fenerbaça maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

ekibi bugün evinde 'yi ağırlıyor. İki takım 'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçı heyecanla beklerken maçın saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacağı da merak ediliyor. İşte Göztepe - Fenerbahçe maçına dair merak edilenler...

Göztepe - Fenerbaça maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

18.10.2020, 10:20

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 53. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler ve muhtemel 11'ler...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Poko, Halil Akbunar, Guilherme, Tripic, Ideye.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!

Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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