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Haberler Göztepe Göztepe - Fenerbahçe | Canlı anlatım

- | Canlı anlatım

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi haberimizden canlı anlatım olarak takip edebilisiniz.

Göztepe - Fenerbahçe | Canlı anlatım

18.10.2020, 18:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020,18:34

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.

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