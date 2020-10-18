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Haberler Göztepe Son dakika: Göztepe'de 4 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!

Son dakika: 'de 4 futbolcu maçında yok!

Son dakika haberi...'in 5. haftasında 'yi konuk edecek 'de 4 futbolcu kadroya dahil edilmedi.

Son dakika: Göztepe'de 4 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!

18.10.2020, 16:11

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de 4 futbolcu kadroya dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek." ifadelerine yer verildi.

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