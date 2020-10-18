Süper Lig’de süper maç

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde ligin iddialı ekibi Göztepe, sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde yenilgi yüzü görmeyen iki ekibin İzmir'deki mücadelesi nefesleri kesecek. Ligde 5. haftaya 6 puan ve averajla 8. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, sezona Denizlispor galibiyeti başladıktan sonra üst üste Y.Malatya, G.Antep FK ve Başakşehir ile de berabere kalmıştı.

45 TARAFTAR VAR

TFF'nin locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından localarda rezerve edilmemiş 45 bileti çekilişle taraftarlara dağıtacağını duyuran Göztepe, Fenerbahçe maçı için geçen sene kombinesi olanların arasından 45 seyirciyi belirledi.

PALUT ÇOK İDDİALI

BU sezon namağlup 4 ekipten biri olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut kritik maç öncesi hayli iddialı. Oyun stratejisi ve sergileyecekleri istekli oyunla Fenerbahçe ile iyi bir maç oynamak istediklerini belirten Palut, "Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Benim için önemli olan takımın sonuna kadar mücadele etmesidir. Bunun sonucunda galibiyete ulaşırsak çok mutlu olurum. Elimizden geleni yapıp çıkacak sonuca da razı olacağız" dedi.

FENER'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de bugünkü Göztepe karşılaşması öncesi eksikler dikkat çekiyor. Kanarya'da Diego Perotti, sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe karşı forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun yanı sıra kasık ağrısı şikayeti olan Garry Rodrigues, milli takım kampında Kovid-19 testi pozitif çıkan Nabil Dirar ve kart cezalısı Mauricio Lemos görev alamayacak. Bu arada takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül de karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.