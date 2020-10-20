Göztepe ağır yaralı

Süper Lig'in 5. haftasında şampiyon adayı Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla boyun eğen Göztepe yara aldı. Sarı-kırmızılılar, sezona farklı Denizlispor galibiyeti ile başlarken Y.Malatya, G.Antep FK ve Başakşehir önünde aldığı üst üste üç beraberlik sonrası Kanarya'nın karşısına iddialı çıkan Göz- Göz sahadan yenilgi ile ayrılırken namağlup unvanını da kaybetti. Ligde 5 hafta sonunda 6 puanda kalan Göztepe, bu yenilgiyle sıçrama yapma şansını da teperken F.Bahçe karşısında da sahasındaki 3 maçlık yenilmezliğini de sona erdirdi. Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi kadrodan çıkarılan stoper Alpaslan'ın da sakatlığını ciddiyeti moralleri bozdu. Sağ ayak arka adalesinde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki oyuncunun sahalardan en az 4 hafta uzak kalacak olması teknik heyeti sıkıntıya soktu. Kasığında yırtık olan Yalçın da en az 2 hafta yok.



GUİLHERME GOLLE BAŞLADI

GÖZTEPE'NİN Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Guilherme, ilk kez on birde forma giydiği F.Bahçe maçında performansıyla göz doldurdu. Guilherme biri penaltıdan olmak üzere sarı-lacivertli ekibe 2 gol atmayı başarırken, iki net pozisyonun da hazırlayıcısı oldu. Ancak Guilherme'nin çabası F.Bahçe karşısında takımın puan almasına yetmedi. 29 yaşındaki futbolcu on birdeki yerini sağlamlaştırdı.

BURAK HAKERLER