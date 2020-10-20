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Haberler Göztepe İrfan Can alkışlandı

alkışlandı

Göz-Göz’ün 22 yaşındaki file bekçisi, F.Bahçe karşısında yaptığı 5 kurtarışla dikkat çekti.

İrfan Can alkışlandı
Giriş Tarihi: 20.10.2020

GÖZTEPE'NİN Adanaspor'dan transferi file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe maçında alınan yenilgiye rağmen performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İrfan Can, Fenerbahçe'nin etkili forvetleri Samatta ve Cisse'nin yüzde yüzlük pozisyonlarının yanı sıra Caner Erkin'in köşeye giden frikiğini de harika bir refleksle çıkarmayı başardı. İrfan Can rakibin iki pozisyonunda da gole geçit vermezken biri penaltıdan yediği 3 gole rağmen yaptığı 5 kurtarışla on birdeki yerini garantiledi. İrfan Can'ın F.Bahçe'nin etkili silahlarının karşısındaki performansı sezon başından bu yana kendisine eleştiri ile bakan sarı-kırmızılı taraftarları da memnun etti.

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