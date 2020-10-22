Kır zinciri Göz-Göz

Süper Lig'de 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Göztepe'ye İstanbul yaramıyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'nin devler arenasında dördüncü sezonuna girerken, İstanbul ekiplerine karşı deplasmanda 16 maça çıktı. Ancak Göz-Göz, bu maçlardan sadece 1 kez galip gelirken, bu sezon aldığı beraberlikle 4 sezonda sadece 4 puan alabildi.

BU KEZ TELAFİ EDECEK

Sarı-kırmızılılar, cuma günü karşı karşıya geleceği güçlü rakibi Kasımpaşa ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı bütün maçlarını kaybederken, 4 kez karşılaştığı Başakşehir'e de iki kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, 16 karşılaşmada kazandığı 4 puana karşılık 44 puanlık dev bir kayıp yaşadı.



MOSSORO FORMÜLÜ

TEKNİK Direktör İlhan Palut, deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçında galibiyet formülünü belirledi. Fenerbahçe yenilgisini Kasımpaşa önünde telafi etmeyi planlayan Palut, orta alanda sakat olan Yalçın'ın yerine bu kez Mossoro ile oyuna başlayacak. İlk kez forma giyen Nwobodo'yu yedek kulübesine çekecek olan genç çalıştırıcı, F.Bahçe maçında son 10 dakika sahada görev alan ve hücuma zenginlik katan Brezilyalı orta sahaya daha fazla sorumluluk verecek. Orta alanı Guilherme-Mossoro-Soner ile kuracak olan Palut, golcü Ideye'nin yaratacağı boşluklar sayesinde bu üçlüyle gol arayacak. Savunmada sakatlığı süren Alpaslan'ın yerine ise yine Mihajovic forma giyecek.

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