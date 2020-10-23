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Haberler Göztepe İlhan Palut kapıyı kapattı

kapıyı kapattı

’nin genç teknik direktörü taraftarlardan gelen olumsuz mesajlar nedeniyle instagram hesabını dondurdu.

İlhan Palut kapıyı kapattı
Giriş Tarihi: 23.10.2020

Göztepe'nin Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe yenilgisi sonrası taraftarların tepkisine maruz kalan teknik direktör İlhan Palut çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu. Göz-Göz'ün Fenerbahçe'ye yenildiği maç sonrası sarıkırmızılı taraftarlar, kadro tercihi ve transfer politikası nedeniyle Palut'un resmi instagram hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

SERT ELEŞTİRİLER YILDIRDI
Taraftarlar, Altınordu'dan alınan Kerim Alıcı'nın kiralık olarak gönderilmesi, golcüler Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'nin olumsuz performansı ve Murat Paluli ve Nwobodo tercihi ile ilgili Palut'a eleştirilerde bulundu. Yakın çevresine mesajlardan bunaldığını dile getiren Palut instagram hesabını kapatıp sosyal medyadan uzaklaştı.

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