İlhan Palut kapıyı kapattı

Göztepe'nin Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe yenilgisi sonrası taraftarların tepkisine maruz kalan teknik direktör İlhan Palut çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu. Göz-Göz'ün Fenerbahçe'ye yenildiği maç sonrası sarıkırmızılı taraftarlar, kadro tercihi ve transfer politikası nedeniyle Palut'un resmi instagram hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

SERT ELEŞTİRİLER YILDIRDI

Taraftarlar, Altınordu'dan alınan Kerim Alıcı'nın kiralık olarak gönderilmesi, golcüler Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'nin olumsuz performansı ve Murat Paluli ve Nwobodo tercihi ile ilgili Palut'a eleştirilerde bulundu. Yakın çevresine mesajlardan bunaldığını dile getiren Palut instagram hesabını kapatıp sosyal medyadan uzaklaştı.