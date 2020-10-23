İrfan Can’dan büyük çıkış

Göztepe'nin Adana'dan transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, değerine değer kattı. Yaz transfer döneminde 1. Lig ekibinden İzmir'e geldiğinde 300 bin Euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Süper Lig'de ilk on birde görev yaptığı 5 maçta gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe maçında 3-2'lik yenilgiye rağmen 5 önemli kurtarış yapan ve adından söz ettiren 22 yaşındaki eldivenin ünlü Alman sitesi transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 800 bin Euro'ya çıktı.

ONBİRİN DEĞİŞİLMEZ İSMİ OLDU

Milli takımlarda görev alan ve son olarak U-21 Milli Takımı'nda forma giyen İrfan Can, kendisi gibi takıma yeni katılan 30 yaşındaki Macar file bekçisi Balazs Megyeri'yi de yedek bırakarak formasına sımsıkı sarıldı. İrfan Can, bugünkü maçta da eldivenleri giyerek kalesini gole kapatacak.