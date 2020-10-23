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Haberler Göztepe Yen de gel Göz-Göz

Yen de gel Göz-Göz

’de altıncı haftanın açılış maçında 20.00’de deplasmanında ile karşı karşıya gelecek.

Yen de gel Göz-Göz
Giriş Tarihi: 23.10.2020

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan kritik mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Ligde son hafta evinde Fenerbahçe'ye mağlup olarak yenilmezlik unvanını yitiren sarı-kırmızılılar, son üç sezondur gurbette hiç yenemediği Kasımpaşa'dan üç puanı alarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Kritik karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek.

DÖRT EKSİK VAR
Sarı kırmızılı İzmir ekibinde sakatlıkları süren Napoleoni, Batuhan, Yalçın ve Alpaslan bu maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da ise sakatlığı devam eden Gohou'nun dışında eksik bulunmuyor. Son 4 sezonda İstanbul ekiplerine karşı deplasmandaki 16 müsabakadan 4 puan çıkaran Göz-Göz, bu sezon ligde de 4 maçtır galibiyet alamıyor.

POKO DIŞARI MOSSORO İÇERİ
Göztepe'nin Kasımpaşa ile bugün oynayacağı karşılaşmada teknik direktör İlhan Palut orta alanda tek değişikliğe gidecek. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı maçta maça sakat olan Yalçın'ın yerine oyuna başlayanAndre Poko, kötü performansı nedeniyle bugün yedek soyunacak. Nijeryalı orta sahanın yerine Mossoro'nun ilk on birde müsabakaya başlaması bekleniyor. Palut on birde performansı tartışılan golcü Ideye'yi değerlendirecek.

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