Göztepe'de 3 puan sancısı

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, zorlu Kasımpaşa deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılırken galibiyet hasretini devam ettirdi. Sezona Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek zaferle başlayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçıyla birlikte oynadığı 5 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya, G.Antep FK ve Başakşehir ile üst üste berabere kaldıktan sonra geçen hafta da evinde F.Bahçe'ye yenilerek yara almıştı.



TARAFTAR OYUNCULARI ELEŞTİRDİ

Tarihinde Kasımpaşa'yı deplasmanda hiç yenemeyen ve son üç yılda rakibine 3 maçta da mağlup olan Göz-Göz bu kez puanı kurtarırken sergilenen futbol taraftarları tatmin etmedi. F.Bahçe yenilgisini, Kasımpaşa galibiyetiyle telafi etmeyi planlayan teknik heyetin hesabı şaşarken rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanan sarı-kırmızılı futbolculara taraftarlar sosyal medyadan eleştirilerde bulundu. Teknik direktör İlhan Palut, "Kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var, çok çalışarak bir sonraki maçımızda bunu başaracağız" dedi.

BURAK HAKERLER