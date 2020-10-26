Göztepe değer kaybetti

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, ünlü Alman sitesi transfermarkt verilerine göre her yıl değer kaybetti. Süper Lig 4. sezonuna giren Göztepe üç sezon sonunda yarıdan fazla değer kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e çıktığı ilk sezonunda 2017-2018'de 40 milyon 930 bin Euro değere sahipken, bu sezon ise bu rakam 18 milyon 580 bin Euro'ya kadar indi. Sarı-kırmılılar, 18.5 milyon Euro'luk değeriyle 21 takım arasında 16. sıraya kadar gerilerken kadro değeri her geçen yıl erozyona uğrayarak düştü.

GUİLHERME EN DEĞERLİSİ

2018-2019'da değeri 34 milyon 180 bin Euro'ya inen sarı-kırmızılı ekibin geçen yılki değeri ise 23 milyon 800 bin Euro'ya kadar indi. Sezon başında kadrosundan önemli yıldızları kaybeden Göz-Göz'ün en değerli oyuncusu 2.5 milyon Euro'luk değeriyle yeni transfer edilen Brezilyalı yıldız Guilherme oldu.



PALUT NDİAYE'YE SARILDI

TEKNİK direktör İlhan Palut formülü buldu.

Nijeryalı futbolcu Brown Ideye'den verim alamayan sarı-kırmızılı teknik adam, Alanya maçına Ndiaye'yi hazırlıyor. Sezon başından bu yana yedek oturan futbolcunun Alanya maçına on birde başlaması bekleniyor.

Ayrıca sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Napoleoni'nin bir an önce iyileşmesi için sağlık heyeti seferber olurken, İtalyan futbolcu takıma dönünce onbire monte edilecek.

BURAK HAKERLER