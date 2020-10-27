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En keskin viraj

’de haftalardır kazanamayan Göz-Göz, geçen sezon sahasında ilk yenilgisini tattırdığı namağlup lider Aytemiz Alanya’yı yenerek yine bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.

En keskin viraj
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, sezonun en kritik haftasına girdi. Sezonun ilk maçında Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra oynadığı 5 maçta da galibiyet alamayan Göz- Göz, namağlup lider Alanyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maça gözünü çevirdi. Ligde 6 maçın 5'ini kazanan ve 16 puanla zirvede yer alan Güney ekibine bilenen İzmir temsilcisi yine bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ
Geçen sezon 12. haftada deplasmanda karşılaştığı rakibini 1-0 yenerek sahasındaki ilk yenilgisini tattıran Göz-Göz, Güney ekibine aynı tarifeyi uygulayarak ilk kaybını yaşatmayı planlıyor. Alanya ile son üç yılda 6 kez karşı karşıya kalan Göz-Göz, rakibine 1 kez kaybederken, 2 kez de sahadan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

CRİSTİAN TİTİ GÖZDEN DÜŞTÜ
Göztepe'de savunma oyuncusu Cristian Titi bu sezon gözden düştü. Son iki sezonda savunmada banko olarak oynayan Brezilyalı stoper oyuncusu formasını Atınç Nukan'a kaptırdı. Titi, son iki maçta Alpaslan'ın sakatlığı sonrası bile onbire alınmadı ve Mihojevic'in yedeği olarak kenarda bekledi.


MİSLİ.COM'DAN BÜYÜK DESTEK

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni resmi bahis sponsoru Misli.com oldu. Resmi bahis sitesi misli.com, sarı-kırmızılı yönetim ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonunda kulübe sponsorluk desteği için anlaşma sağladı. Misli.com resmi bahis sponsorluğunun yanında artık Göz-Göz'ün 2020-21 sezonu boyunca takımın şort ve tozluklarında da yer alacak. Futbolda 2. ve 3. Lig'lere isim sponsoru olan misli. com, İzmir şehrini Süper Lig'de temsil eden tek kulüp olan Göztepe Spor Kulübü'ne de 2020-21 sezonu için resmi bahis sponsorluğu desteği verecek.

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