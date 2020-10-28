Alpaslan seferberliği

GÖZTEPE'DE sağlık heyeti savunmanın bel kemiği Alpaslan Öztürk'ün sahalara dönmesi için seferber oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi idmanda sakatlanarak sağ ayak arka adalesinde yırtık oluşan 27 yaşındaki Alpaslan, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



ERZURUM'DA OYNAYABİLİR

SAĞLIK heyeti Alpaslan'ı gelecek hafta Erzurumspor ile oynanacak kritik karşılaşmaya yetiştirilmesi için çaba harcıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana Atınç ile birlikte savunmanın ortasında iyi bir ikili olan başarılı stoperin tedavisine de devam ediliyor.