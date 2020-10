Göz-Göz’de İrfan mucizesi

Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılı ekibin TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'dan renklerine bağladığı 22 yaşındaki file bekçisi performansıyla Süper Lig'de en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

PİYASASI İYİCE ARTTI

Göztepe'ye yedek kaleci olarak transfer edilen, ancak 1 numaralı file bekçisi olarak alınan Macar Megyeri'nin sezona yetişmemesi nedeniyle Denizli maçına on birde başlayan İrfan Can eldivenleri bırakmadı. Ligde 6 maçta da forma giyen İrfan, kalesinde 7 gol görmesine rağmen kendisine

güvenen İlhan Palut'u mahçup etmedi. Fener-bahçe ve Kasımpaşa maçlarında kritik kurtarışlara imza atan İrfan, forma giy-mesine şüpheyle bakan taraftarların eleştirilerini de övgüye çevirdi. Genç yaşına rağmen Göztepe'nin kalesini koruyan İrfan, kulüpten yıllık 1 milyon lira kazanıyor. Yönetim, üç yıllık taksitle 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği genç eldivene ocak ayında zam yapmayı planlıyor.



Süper Lig'de bu sezon 6 maçta Göztepe'nin kalesini koruyan İrfan Can, kalesinde 7 gol görürken, deplasmanda oynanan Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise kalesini tamamen gole kapattı.



YILLIK KAZANCI 1 MİLYON LİRA

Cumartesi günkü Alanyaspor maçında teknik direktör İlhan Palut'un en çok güvendiği isim olacak İrfan, ligde değerini artıran isim oldu. Göztepe'ye transfer olduğu dönem 300 bin Euro olan piyasa değeri 800 bin Euro'ya yükseldi.

BURAK HAKERLER