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'de çekiliş heyecanı

’de cumartesi günü Stadı’nda namağlup lider Aytemiz ’la karşı karşıya gelecek ’de 400 taraftarın, müsabakayı yapılacak çekiliş sonucunda locadan izleyecekleri açıklandı. Yönetimin tüm sağlık tedbirlerinin uygulanması şartıyla ’ne portatif loca kuracağı bildirildi.

Göztepe'de çekiliş heyecanı

28.10.2020, 13:00

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verildiğini açıklamıştı. Bu kararın üzerine kulübümüz Fenerbahçe karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadyumu loca bölümünde rezerve edilmemiş 46 koltuğu çekiliş ile hediye etmişti. Tribünde tüm futbolseverlerin hayranlıkla dinlediği marşlarımızı söylediğimiz, 3 puanı omuz omuza, kol kola hep birlikte kutladığımız günlerin özlemini yaşıyor, kalplerimiz bir olsa da pandemi koşulları sebebiyle bir süre daha sosyal mesafemizi koruyoruz. Kulübümüz, Alanyaspor maçı için yapılan değerlendirmede, tüm sağlık tedbirlerinin eksiksiz uygulanması şartı ile Gürsel Aksel Stadyumu Batı Tribünü'nde oluşturulacak, TFF tarafından onay verilen geçici locadaki koltuklarla birlikte toplam 400 biletin çekiliş ile hediye edilmesi kararını almıştır. Çekilişe 2019-20 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumu'nda kombine sahibi olan taraftarlarımız katılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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