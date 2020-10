Yenilere şans doğdu

GÖZTEPE'DE teknik direktör İlhan Palut yeni transferleri takıma adapte etmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk haftalarda sadece kaleci İrfan Can ve Brown Ideye sürekli on birde şans bulurken, Trabzonspor'dan alınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ve savunma oyuncusu Mihojevic de son iki maçta on bire monte edildi. Marko Mihojevic, sakat olan Alpaslan'ın yerine kadroda şans buldu. Teknik direktör Paluli, Hatayspor'dan eski öğrencisi Kubilay Sönmez'i de yavaş yavaş orta sahaya monte edecek. 4 karşılaşmada sonradan oyuna girerek 133 dakika sahada kalan 26 yaşındaki Kubilay'ın önümüzdeki haftalarda ilk on birde kendine yer bulması bekleniyor.



MURAT ON BİRE DÖNÜYOR

GÖZTEPE'NİN Kasımpaşa ile oynadığı maçta ilk kez yedek oturan sağ bek Murat Paluli, Alanyas-por maçında formasına yeniden kavuşacak. Tek-nik patron Palut, İstanbul'daki maçta performansı-nı beğenmediği ve ikinci yarının başında oyundan aldığı Gassama'yı kulübeye çekerek yeniden Murat'a şans verecek. 6 maçın 5'inde ilk on birde forma giyen Murat, Kasımpaşa maçında da Gassa-ma'nın yerine ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.