Göztepe'de Mihojevic formayı kaptı

Palut, Brezilyalı defans Titi'yi ise tamamen gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılarda son 2 sezondur savunmanın sigortası olarak gösterilen Titi, bu sene sadece 2 karşılaşmada forma giydi.

Oyuna sonradan dahil olan tecrübeli stoper 6 dakika sahada kalabildi. Mihojevic ise 3-2 kaybedilen Fenerbahçe ve golsüz berabere kalınan Kasımpaşa müsabakalarından 90'ar dakika oynadı. Mihojevic'in cumartesi günü de Alpaslan'ın yokluğunda Alanyaspor karşılaşmasına onbirde çıkacağı bildirildi.

DHA