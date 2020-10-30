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’de koronavirüs şoku! 3 pozitif vaka

Son dakika haberine göre, ekibinde koronavirüs şoku yaşandı. Yarın ’u konuk edecek olan ’de 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Göztepe’de koronavirüs şoku! 3 pozitif vaka

İHA

30.10.2020, 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,11:32

Süper Lig'de yarın lider Alanyaspor'u konuk edecek olan Göztepe'de 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Sarı-kırmızılı ekibe rutin olarak yapılan Covid-19 testi neticesinde 1 futbolcu, 1 teknik ekip personeli ve 1 yöneticinin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.

Göztepe'den yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan 3 kişinin de ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

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