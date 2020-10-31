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Haberler Göztepe 3 pozitif vaka Göztepe’de

3 pozitif vaka ’de

3 pozitif vaka Göztepe’de
Giriş Tarihi: 31.10.2020

Göztepe'de Alanyaspor maçı öncesinde yapılan koronavirüs testleri sonucu 3 kişide bulguya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır" denildi. Göztepe'ye Türkiye'den geçmiş olsun mesajları gelirken ezeli rakibi Karşıyaka da paylaşımda bulundu. Karşıyaka sosyal medya hesaplarından Göztepe'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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