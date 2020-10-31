Avrupa’da eriyoruz

Türk takımları, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor. Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,333 puan toplamıştı. İçinde bulunduğumuz sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi. Sezona 5 takımla başlayan Türkiye'de G.Saray, Beşiktaş ve Alanya elemelerde Avrupa'ya veda etti. Başakşehir ile Sivas ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti.

16. SIRAYA GERİLEDİK

Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye'yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor. Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak. Bu durumda da Türkiye ilk 15 dışında kaldı ve 19.2 puanla 16. sırada yer aldı. Türkiye , ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kalırsa Avrupa'ya 5 değil 4 takım gönderebileceğiz.