  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Göztepe'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama

'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama

ekibi , Seferihisar'da yaşanan sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Göztepe'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama

31.10.2020, 21:18

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında... Son dakika: İzmir'de depremin ardından 4 maç ertelendi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA