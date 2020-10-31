Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında... Son dakika: İzmir'de depremin ardından 4 maç ertelendi
Göztepe'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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