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Haberler Göztepe Maçlar ertelendi

Maçlar ertelendi

Deprem nedeniyle İzmir’deki Göztepe-Alanya, Menemen-Ankara, Altınordu-Ban-dırma ve Bergama-Kozan maçları ertelendi.

Maçlar ertelendi
Giriş Tarihi: 31.10.2020

Ege Denizi'nde dün meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu bugün İzmir'de oynanacak 4 karşılaşmayı erteledi. Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor- Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli. com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor- Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak. Bugün lider Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, şu ortamda kimsenin futbolu düşünmediğini kaydederek "Yaşananlar nedeniyle çok üzgünüz" derken Altınordu Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise daha önce iki kez deprem yaşadığını kaydederek "Bu yaşadığım deprem en şiddetlisiydi. Bitmek bilmedi, devam etti. Deprem çok büyük bir gerçekmiş. İnsan başına gelince anlıyor" dedi.

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