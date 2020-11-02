Ocak operasyonu

Süper Lig'in İzmirli temsilcisi ekibi Göztepe'yi şimdiden haziran telaşı sardı. Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu bünyesine katan sarıkırmızılılarda iç transferde sezon sonunda tam 10 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Göz-Göz'de öncelikle yaz transfer döneminde transfer teklifleri alan ve savunma hattının iskeletini oluşturan Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın yanı sıra Berkan Emir ve Murat Paluli'nin sezon sonunda boşa çıkacak olması yönetimi harekete geçirdi.

ÜCRETLERE ZAM

Geçen sezon sözleşmesi biten kaleci Beto ve Serdar Gürler'i kaybeden yönetim aynı hataya düşmemek için kolları erken sıvayacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig ekiplerinin gözdeleri Alpaslan, Atınç, Berkan ve Murat ile ocak ayında masaya oturarak sözleşme uzatacak. Yönetim, bu oyuncuların yıllık ücretlerine de zam yapacak. Sarı-kırmızılılarda kaleci Arda, Andre Poko, Cristian Titi, Marcio Mossoro, Lamine Gassama ve Stefano Napoleoni'nin de sözleşmeleri sona eriyor.



YABANCILAR GÖNDERİLECEK

OCAK ayında önceliği Alpaslan, Atınç, Berkan ve Murat'a verecek olan yönetim, sözleşmesi sona eren birçok yabancı oyuncuyla da yolları ayırmayı planlıyor. Sezon başında kendisine kulüp bulması istenen ancak kulüpte kalan Poko ve Gassama'nın yanı sıra Mossoro, Titi ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Altyapıdan yetişen Arda ile yönetimin sözleşme uzatması beklenirken sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Napoleoni'nin de sezon sonuna kadar göstereceği performans İzmir'deki geleceğinide kendisi belirleyecek.



GÖZTEPE'DE SEFERBERLİK

İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Alanyaspor ile oynayacağı maçı ertelenen Göztepe, gözünü cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurumspor maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlanarak son iki maçta forma giyemeyen Alpaslan Öztürk ve sezon başından bu yana takımdan ayrı kalan Napoleoni'nin takıma dönmesi için seferberlik ilan edildi. Sağlık heyeti her iki oyuncunun da Erzurum ile oynanacak olan kritik maça yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Kulüpten gelen bilgiler Alpaslan'ın cumartesi günü sahada olabileceği yönünde.

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