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Haberler Göztepe Gidenleri çok aradı

Gidenleri çok aradı

Göz-Göz’ün ’e çıktığı 2017- 2018’de görev yapan Adis ve ’nın ardından hücum hattında görev yapan isimler sınıfta kaldı.

Gidenleri çok aradı
Giriş Tarihi: 4.11.2020

Süper Lig'de ilk 6 haftada 7 puan toplayan Göztepe'de yeni transfer edilen golcüler gidenleri arattı. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e çıkan Göztepe, ilk yarıda Adis Jahovic ve ikinci yarıda takıma dahil olan Demba Ba'nın boşluğunu dolduramadı. Göz- Göz'ün Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Makedon futbolcu Adis 18 maçta 14 gol atarken, yerine transfer edilen Demba Ba da 13 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

4 OYUNCUDAN 17 GOL
2018-2019'da Göztepe, ileri uçta Cameron Jerome, Deniz Kadah, Cikalleshi ve Ghilas'tan da umduğunu bulamadı. Jerome 6 gol, Deniz Kadah 8 gol, Cikalleshi 2 gol, Ghilas ise 1 gol attı. Dört oyuncu toplam 17 gol atarken geçen sezon başında takımda sadece Jerome ve Deniz kaldı. Büyük umutlarla alınan Eren 9 maçta 3 gol attı, Jerome 24 maçta 3, Deniz ise 21 maçta 1 kez fileleri havalandırabildi. Wilczek ise 14 maçta 1 gol atabildi.

BU SEZON DA AŞI TUTMADI
SARI-KIRMIZILI yönetim, ileri uçta bir türlü aradığı ismi bulamazken 2020- 2021 sezonu başında Jerome, Deniz Kadah ve Wilczek ile yollar ayrıldı. Altyapıdan yetişen Ege'yi de 1922 Konyaspor'a yollayan Göz-Göz yönetimi, Brown Ideye ve Cherif Ndiaye ile hücum hattını takviye etti. Ancak 6 maça da 11'de çıkan Ideye sadece 1 gol atarken, sonradan oyuna giren Ndiaye ise henüz skor üretemedi.

BURAK HAKERLER

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