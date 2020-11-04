Süper Lig'de 6 haftayı geride bırakan Göztepe'de herkes golcü kimliğine büründü. Sarı-kırmızılı ekipte Brown Ideye 1 gol atarken, Cherif Ndiaye ise henüz golle buluşamadı. Göz-Göz'de hücum hattında yaşanan eksikliği savunma ve orta alanda forma giyen futbolcular kapattı. Göztepe'de, savunma hattında forma giyen Atınç ve Alpaslan 1'er golle skora katkı sağladı. En büyük destek ise orta sahadaki yıldızlardan geldi. Altyapıdan yetişen Halil Akbunar ve yeni transfer edilen Guilherme iki golle en golcü isimler oldu.

KOZU YİNE ORTA SAHA

Bu iki yıldızın yanı sıra Soner Aydoğdu, Tripic ve Mossoro da 1'er gol atmayı başardı. Cumartesi günü Erzurumspor ile karşılaşacak olan Göz-Göz, bu maçta da orta alandaki yıldızlarına çok güveniyor.