Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. YARIN: 20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu. CUMARTESİ: 13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Serkan Tokat, 16.00 Erzurumspor- Göztepe: Cüneyt Çakır, 16.00 Alanyaspor- Trabzonspor: Ali Palabıyık, 19.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Halis Özkahya. PAZAR: 13.30 Y.Malatyaspor-Denizlispor: Mete Kalkavan, 13.30 Ankaragücü- F.Karagümrük: Suat Arslanboğa, 16.00 Kayserispor-Hatayspor: Volkan Bayarslan, 16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu, 19.00 Sivasspor- Galatasaray: Abdulkadir Bitigen.
F.Bahçe-Konyaspor maçı Özkahya’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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