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Haberler Göztepe Göztepe, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda 'la karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

05.11.2020, 14:36

İzmir'deki deprem nedeniyle 31 Ekim Cumartesi günkü Aytemiz Alanyaspor maçı ertelenen Göztepe, 8. haftada 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını pazartesi gününden itibaren teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesislerinde sürdürüyor.

Göztepe Kulübü, depremde hayatını kaybedenler nedeniyle Twitter'da ve internet sitesinde taziye mesajı dışında herhangi bir bilgi paylaşmıyor.

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