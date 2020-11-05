Göztepe’ye hücum emri

Süper Lig'de deprem felaketi nedeniyle ertelenen Alanyaspor maçının ardından cumartesi günü Erzurumspor'a konuk olacak olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, galibiyet planını hazırladı. Genç teknik adam aynı puanı paylaştıkları Doğu ekibine karşı sarı-kırmızılı futbolculara 'hücum' emri verdi. Son oynanan Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında savunma ağırlıklı futboluyla tepki çeken Göz- Göz bu kez Erzurum'da 5 maçlık 3 puan hasretine son vermek için saldıracak. Göztepe'nin Erzurumspor deplasmanında kilit ismi Brezilyalı on numara Guilherme olacak. Sarı-kırmızılı formayla şimdiye dek 3 maça çıkan Sambacı, Erzurum'da hücum organizasyonlarını yöneterek sık sık kaleyi yoklayacak.

HER YERDE PRES YAPACAKLAR

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut orta alanda görev vereceği Soner ve Poko ile rakibin en skorer isimleri Novikovas (3) ve Oltan'ı (2) presle durduracak. Sarı-kırmızılılar ayrıca kanatlardan Tripic ve Halil ile gerçekleştireceği ataklarla Brown Ideye'yi topla buluşturacak.



GÖZLER SONER'DE OLACAK

GÖZTEPE Teknik Direktörü İlhan Palut'un orta alanda görev vereceği Soner'e Erzurum maçında büyük iş düşecek. Rakibin en skorer isimlerini durdurmaya çalışacak tecrübeli futbolcu bu sezon 6 maçta forma giydi. 29 yaşındaki oyuncu bir gol atıp iki asist yaptı.



TRİPİC'E TEKNİK HEYETTEN UYARI

Göztepe'de sezona çok iyi bir başlangıç yaparak Deniz-lispor maçında jeneriklik bir de gol atan kanat oyuncusu Zlatko Tripic'in düşen performansı teknik heyeti harekete geçirdi. Teknik direktör İlhan Palut, Norveç'li futbolcuyla özel olarak görüşerek uyardı. Palut'un Tripic ile sık sık görüştüğü ve moral ver-meye çalıştığı da bildirildi. Tripic ise Büyükşehir Erzu-rumspor maçına iyi hazır-landığını ve iyi bir perfor-mans göstereceğini belirtti.

BURAK HAKERLER