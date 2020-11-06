Başakşehir mucizesi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3'üncü maçında Başakşehir, İstanbul'da oynanan maçta lider İngiliz devi Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Turuncu-lacivertliler, H Grubu'nda ilk galibiyetini alıp, daha önce 2'de 2 yapan İngiliz ekibine de ilk yenilgisini tattırırken Avrupa'nın gündemine oturdu. PSG ve Leipzig'in de bulunduğu H Grubu'nda aldığı galibiyetle dengeleri de değiştiren İstanbul ekibinin genç teknik adamı Okun Buruk maç sonunda hayli sevinçliydi.

OKAN BURUK: HEDEF BÜYÜDÜ

Buruk, "Bugün hem goller attık, hem 3 puan aldık. Oyunun her bölümünde oyunu yönlendirdik. Rakibi bizim istediğimiz gibi oynamaya zorladık. Çok az pozisyon verdik. Topun Manchester United da olduğu oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu önemli bir galibiyet aldık. Yendiğimiz için çok mutluyum. Hedef büyüdü" dedi.