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Haberler Göztepe ‘Depremzedelerin yanındayız’

‘Depremzedelerin yanındayız’

‘Depremzedelerin yanındayız’
Giriş Tarihi: 6.11.2020

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İstanbul'da katıldığı bir ödül töreninde önemli açıklamalar yaptı. İzmir'deki deprem ile ilgili konuşan Sepil, "Deprem olduğu andan itibaren, Bayraklı'da resmen kamp kurduk. Taraftarlarımız 24 saat boyunca erzakların dağıtımı için hazır bulundular. Biz zaten kendimizi sivil toplum kuruluşu olarak da görüyoruz. Göztepe Kulübü olarak da elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve daha da yapacağız" dedi. Mehmet Sepil ayrıca Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de ocak ayında bırakacağını yineleyip seçimli genel kurula gidileceğini ifade etti.

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